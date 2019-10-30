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22:02 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.

Источник: РИА Новости

«Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии.

«Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Это скорее журналисты дадут более точную оценку», — добавил он.

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Зеленский на выходных прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента Украины, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними.

На YouTube также опубликовано видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое. На видео зафиксирован его разговор с одним из добровольцев, который просит главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против «формулы Штайнмайера».


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Разговор Зеленского с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава украинского государства потребовал не мешать разведению войск.

Кроме того лидер батальона «Азов» (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий записал видеообращение к Зеленскому после его визита в поселок Золотое. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский «сдает огромную территорию», и пообещал в случае необходимости помешать этому.

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29 октября© Ньюстюб
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