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23:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин выразил обеспокоенность массовым исходом христиан с Ближнего Востока

БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Россия обеспокоена массовым исходом с Ближнего Востока христиан и их тяжелым положением в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность. Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ*», — сказал президент РФ на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока.

Встречу, которая организована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, лидеры проводят вместе. Президент РФ отметил, что, «несмотря на то, что Ближний Восток является колыбелью христианства, тем не менее, сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока».

«Это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что в основе российской самоидентичности лежит христианская культура. «И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами», — сказал Путин.

Президент РФ, обращаясь к священнослужителям, заметил, что в целом известно, что происходит на Ближнем Востоке и понятны потребности христиан, но попросил их дать оценку ситуации. «И что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать», — сказал Путин.


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Самые наилучшие пожелания участникам встречи Путин передал от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Я с ним имел сегодня удовольствие разговаривать, он знает о нашей встрече и просил всех вас от лица РПЦ поприветствовать и пожелать вам всего самого доброго», — сказал Путин.

В свою очередь Орбан отметил, что еще несколько лет назад в Европе поднимались вопросы о положении христианских общин на Ближнем Востоке. «Было много мнений на этот счет, но было тяжело понять, что же все-таки сделать, какие действия приведут к каким-то результатам. И, наконец, я решил, что самым оптимальным решением будет спросить тех, кто живет в этом регионе, спросить глав церквей, которые живут в этом регионе», — сказал премьер-министр Венгрии. Он также поинтересовался, что политики могут сделать для улучшения ситуации.

На встрече присутствовали патриарх Антиохийский и всего Востока, глава Антиохийской православной церкви Иоанн Х, патриарх Антиохийский и всего Востока, глав Сирийской ортодоксальной церкви Игнатий Ефрем II, патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф I, патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви архимандрит Филарет.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Владимир Путин встретился с премьером Венгрии в рамках рабочего визита в Будапешт
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18:57 (мск)© Ньюстюб
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