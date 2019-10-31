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09:27 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон подтвердил уничтожение главаря ИГ, сославшись на анализ ДНК

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Результаты теста ДНК останков уничтоженного в ходе операции американского спецназа в Сирии террориста подтверждают, что им был именно главарь ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Абу Бакр аль-Багдади, сообщил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Разведывательное Управление министерства обороны провело анализ и сравнило ДНК останков, взятых из комплекса, с образцами, взятыми, когда Багдади был в тюрьме Camp Bucca в Ираке в 2004 году. Анализ показал полное совпадение образцов», — сказал генерал на брифинге в Пентагоне.

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В ходе брифинга впервые были продемонстрированы фото и видео операции американского спецназа по уничтожению главаря террористов, который, по словам Маккенизи, в безвыходной ситуации подорвал себя и двух малолетних детей в бункере. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вместе с Багдади погибли трое его малолетних детей.

Маккензи предупредил, что ИГИЛ, вероятно, попытается организовать ответную атаку.

«Мы подозреваем, что они организуют возмездие в какой-то форме, и мы к этому готовы», — сказал он.

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