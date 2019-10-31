Пентагон подтвердил уничтожение главаря ИГ, сославшись на анализ ДНК

«Разведывательное Управление министерства обороны провело анализ и сравнило ДНК останков, взятых из комплекса, с образцами, взятыми, когда Багдади был в тюрьме Camp Bucca в Ираке в 2004 году. Анализ показал полное совпадение образцов», — сказал генерал на брифинге в Пентагоне.
В ходе брифинга впервые были продемонстрированы фото и видео операции американского спецназа по уничтожению главаря террористов, который, по словам Маккенизи, в безвыходной ситуации подорвал себя и двух малолетних детей в бункере. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вместе с Багдади погибли трое его малолетних детей.
Маккензи предупредил, что ИГИЛ, вероятно, попытается организовать ответную атаку.
«Мы подозреваем, что они организуют возмездие в какой-то форме, и мы к этому готовы», — сказал он.