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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

КНДР запустила одну или несколько ракет в сторону Японского моря. Военные не исключают, что это были баллистические ракеты.

Источник: AP 2019

«Наши вооруженные силы сохраняют боеготовность на случай дополнительных пусков и следят за развитием ситуации», — говорится в заявлении Минобороны Южной Кореи (цитата по агентству «Ренхап»).

Министерство обороны Японии считает, что выпущенные ракеты не достигнут исключительной экономической зоны страны. «Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны», — говорится в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в начале октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты для подводных лодок. Она пролетела 450 км и поднялась до 910 км.

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