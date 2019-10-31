Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки медиков при обследовании

«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения РФ Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова), который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счет еще раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать» — сказал Путин на встрече с общественниками.
При этом он отметил, что наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей, может быть в соответствии с действующим законом применено и сейчас. «Важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать», — пояснил Путин.