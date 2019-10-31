19:22 (мск), источник: Ведомости
Демократы запустили новый этап импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента.
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об импичменте американского президента Дональда Трампа, которая, в частности, определяет порядок публичных слушаний и разрешает публикацию записей допросов свидетелей, передает The Washington Post (WP).
Это первое официальное голосование по процедуре импичмента Трампа в палате представителей. Принятие резолюции, как поясняли члены демократической партии США, которая инициировала процедуру импичмента, «обеспечит прозрачность» расследования. Республиканцы обвиняли демократов в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование.
За принятие резолюции выступили 232 члена палаты, против — 196. Как отмечает WP, почти все демократы проголосовали за принятие, в то время как республиканцы в большинстве своем выступили против.
Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына Джо Байдена, бывшего
Для того, чтобы предъявить президенту обвинения, палате представителей было необходимо большинство голосов. Вслед за этим дело должно быть передано в сенат, который фактически организует судебный процесс и определит, виновен ли президент. Члены палаты представителей выступают как прокуроры, а сенаторы — как судьи, ведет заседания председатель Верховного суда, поясняло Reuters. Для отстранения президента от власти необходимо 67 из 100 голосов сенаторов. Сейчас среди них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых.
Кирилл Буланов