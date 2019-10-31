Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поганые» обряды: елка, олимпийский огонь и фата невестыКакие языческие культы дошли до наших дней?
Фоторепортажи
20Все путем
15Рожки да ножки: столичные лоси ждут москвичей
19:22 (мск), источник: Ведомости

Демократы запустили новый этап импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента.

Источник: Reuters

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об импичменте американского президента Дональда Трампа, которая, в частности, определяет порядок публичных слушаний и разрешает публикацию записей допросов свидетелей, передает The Washington Post (WP).

Это первое официальное голосование по процедуре импичмента Трампа в палате представителей. Принятие резолюции, как поясняли члены демократической партии США, которая инициировала процедуру импичмента, «обеспечит прозрачность» расследования. Республиканцы обвиняли демократов в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование.

За принятие резолюции выступили 232 члена палаты, против — 196. Как отмечает WP, почти все демократы проголосовали за принятие, в то время как республиканцы в большинстве своем выступили против.

Перед голосованием спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала расследование в рамках процедуры импичмента «священным» и «молитвенным» процессом, который «не является поводом ни для радости ни для утешения».
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси | Источник: AFP 2019
Новость
Carnegie Moscow Center (США): импичмент Трампа или крах Байдена. Кого погубит украинский скандал в США

Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.


Нажмите,
чтобы включить звук

Для того, чтобы предъявить президенту обвинения, палате представителей было необходимо большинство голосов. Вслед за этим дело должно быть передано в сенат, который фактически организует судебный процесс и определит, виновен ли президент. Члены палаты представителей выступают как прокуроры, а сенаторы — как судьи, ведет заседания председатель Верховного суда, поясняло Reuters. Для отстранения президента от власти необходимо 67 из 100 голосов сенаторов. Сейчас среди них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Кирилл Буланов

Читайте также
Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
 «Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
Российские подлодки могут стрелять ракетой «Булава» только с запада на восток
«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади
Россиянам рассказали об опасностях кредиток
На Украине украли половину государственных земель
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Путин рассказал анекдот про бабушку и адвоката
Федеральный бюджет обеспечит 90% обязательств по здравоохранению
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
В мире появится новый гигантский автоконцерн (уже точно) Представители двух очень крупных автокомпаний объявили о слиянии предприятий на равных условиях 50/50
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
31-летняя Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз Российские СМИ сообщают радостную новость: рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова опять станут родителями
Леди
Красные и синие: как носить цветные колготки (фото образов) Очередной тренд уходящей осени и наступающей зимы – цветные колготки
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь