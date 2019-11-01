Die Welt назвала США победителем в ситуации с «Северным потоком — 2»

«Хотя американцы не достигли своей главной цели — полностью предотвратить строительство трубопровода, они дали Украине важное преимущество в переговорах с Россией о продолжении транзита газа», — говорится в статье.
Отмечается, что действие договора о транзите газа истекает 31 декабря 2019 года, поэтому компания «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства по поставкам сырья в европейские страны без нового соглашения с Украиной, так как к этому моменту строительство «Северного потока — 2» еще не будет завершено. Автор статьи выразил уверенность, что это вынудит Россию подписать новый договор.
«Поэтому на переговорах Киев может добиться лучших условий по сроку и стоимости транзита газа», — отмечается в статье.
30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток — 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
«Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.
Когда объект достроят, планируется подключить его к норвежской газотранспортной сети и начать транспортировку природного газа из Норвегии в Польшу через Данию.