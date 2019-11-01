Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поганые» обряды: елка, олимпийский огонь и фата невестыКакие языческие культы дошли до наших дней?
Фоторепортажи
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
22Великая депрессия
01:50 (мск), источник: Известия

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Открывшиеся в ходе расследования подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, шокируют. Об этом 31 октября заявил постпред России в организации Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.

«Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день спецпредставитель генсека, глава миссии ООН в Косово Захир Танин озвучил результаты расследования инцидента от 28 мая, когда спецназ частично признанной республики силой задержал представителей ООН и ранил Краснощекова.

В ООН отметили, что чрезмерные действия полиции Косова нарушили права и дипломатическую неприкосновенность сотрудников организации. Кроме того, не было найдено никаких подтверждений обвинений в адрес дипломатов.

В мае Краснощекова и еще одного члена миссии ООН силой задержали спецназовцы в Косово в рамках операции, якобы направленной на борьбу с организованной преступностью.

Россиянин был ранен и арестован. После требований Москвы и руководства миссии ООН гражданина РФ освободили и направили в госпиталь Белграда.

31 мая власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата.

Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на своих сотрудников в Косове
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 С пеной у рта: на Украине началась эпидемия смертоносной болезни
Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%
В России вступили в силу новые ГОСТы на ржаной и пшеничный хлеб
Die Welt: США стали победителем с «Северным потоком - 2»
На Конора Макгрегора подали заявление в российскую прокуратуру
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Путин рассказал анекдот про бабушку и адвоката
СМИ: в Мозамбике убили пятерых россиян из «ЧВК Вагнера»
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
В ПДД вносят изменения, которые коснутся многих россиян Для электросамокатов и сегвеев вводят знаки и запреты, появляются зеленая и синяя разметки
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
31-летняя Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз Российские СМИ сообщают радостную новость: рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова опять станут родителями
Леди
Красные и синие: как носить цветные колготки (фото образов) Очередной тренд уходящей осени и наступающей зимы – цветные колготки
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь