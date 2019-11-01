08:40 (мск), источник: Известия
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Американские военные разрабатывают патроны калибра 6,8 мм на замену популярных в НАТО 5,56-мм пуль, пишет Popular Mechanics.
По данным издания, ВС США уже выбрали трех кандидатов — General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer — на производство новых более крупных патронов.
Изменить калибр американцы решили
Новые патроны получит оружие, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249.
«Армия США считает, что 5,56-миллиметровый калибр постепенно устаревает. Сегодняшние пули M855A1 предназначены для проникновения в бронежилет и причинения ранений. Военные считают, что калибр 5,56 исчерпан и требует улучшений, чтобы превзойти будущие бронежилеты», — говорится в материале.
Новый патрон большего диаметра сможет вместить больше пороха в корпусе, создавая более высокое давление. Это поможет пулям развивать более высокую скорость и повысит вероятность проникновения в стальную, керамическую и другую броню.
30 октября стало известно, что ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях, чтобы понять, насколько они могут быть опасны.