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07:59 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованной в немецком издании Focus.

Источник: РИА Новости

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале. Снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, и оказалось, что спрос на него весьма высок, пишет автор материала.

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В статье также упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее присвоило России инвестиционный рейтинг как у Китая и Индии — BBB. При этом, как отмечает Forbes, Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а 124,14 миллиарда долларов (это почти семь процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Банка России.

Аналитики швейцарского банка UBS, в свою очередь, охарактеризовали российскую валюту как «очень интересную для инвестиций». Этому способствовали хорошие фундаментальные экономические показатели — низкая инфляция, отличный платежный баланс, большие золотовалютные резервы, сформировавшиеся благодаря бюджетному правилу.

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