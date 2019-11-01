Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале. Снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, и оказалось, что спрос на него весьма высок, пишет автор материала.
В статье также упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.
Международное рейтинговое агентство Fitch ранее присвоило России инвестиционный рейтинг как у Китая и Индии — BBB. При этом, как отмечает Forbes, Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а 124,14 миллиарда долларов (это почти семь процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Банка России.
Аналитики швейцарского банка UBS, в свою очередь, охарактеризовали российскую валюту как «очень интересную для инвестиций». Этому способствовали хорошие фундаментальные экономические показатели — низкая инфляция, отличный платежный баланс, большие золотовалютные резервы, сформировавшиеся благодаря бюджетному правилу.