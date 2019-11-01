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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Россию в причастности к беспорядкам в Чили

Госдепартамент США утверждает, что Россия с помощью троллинга в социальных сетях пыталась повлиять на массовые беспорядки в Чили. Протесты в стране начались в октябре из-за недовольства граждан экономическим положением дел, и в частности ростом цен на проезд в метро. Власти Чили согласились не повышать стоимость проезда, но акции все равно продолжаются.

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Источник: AFP 2019

По словам представителя Госдепа, США зафиксировали «явные признаки» того, что некие люди воспользовались беспорядками в Чили и «исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом».

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«Мы видели признаки активности России в поддержку негативного исхода дебатов (в обществе.— “Ъ”)», — заявили в Госдепе (цитата по Reuters).

Как уточнил представитель ведомства, иностранное вмешательство не было единственной причиной эскалации ситуации в Чили, но, по его мнению, Россия «стремилась усугубить разногласия и разжечь конфликт», а также воспрепятствовать проведению «надежных демократических дебатов». Власти Чили пока никак не отреагировали на обвинения в адрес России.

Напомним, в связи с протестами в Чили вводили чрезвычайное положение, 28 октября его отменили. В ходе беспорядков пострадало более тысячи человек. Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить планировавшийся в стране саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

AP 2019
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Протесты в Чили начались в столице — Сантьяго. Местные жители, главным образом молодежь и студенты, вышли на небольшие демонстрации против повышения стоимости проезда в метро: ее подняли с 800 до 830 песо (примерно 80 рублей) в час пик. При этом в январе цены уже поднимали.

AP 2019
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Первые протестующие собирались на трех станциях метро. Постепенно к студентам присоединились малоимущие чилийцы, недовольство охватило весь город.

Мирные демонстрации переросли в беспорядки 18 октября: начались погромы, поджоги и мародерство. В тот день тысячи жителей вышли на улицы, протестуя уже не только против повышения цен на проезд, но и в целом против роста стоимости жизни. И все это на фоне экономического спада, планов по реформированию трудового и налогового законодательства, а также пенсионной системы.

AP 2019
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В Сантьяго протестующие разгромили множество станций метро, разграбили магазины, сожгли более десятка автобусов и повредили турникеты на железнодорожных станциях. Для разгона бунтующих полиция использовала слезоточивый газ и водометы. При этом силовиков обвинили в несоразмерном применении силы к мирным демонстрантам, которые не принимали участия в погромах.

Метро пришлось полностью закрыть. Прекращено было и движение автобусов. Кроме того, некоторые авиакомпании отменили свои рейсы в чилийскую столицу: пострадали около 1,5 тысячи пассажиров.

AP 2019
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В выходные протесты не прекратились: люди вновь вышли на улицы, и столкновения с полицией на фоне сгоревшего транспорта продолжились. Мирные демонстранты продолжали пикетировать правительственные здания, они стучали в кастрюли и выкрикивали лозунги, осуждающие действия полиции.

Вслед за Сантьяго протесты и беспорядки перекинулись и на другие крупные города. В частности, в портовом городе Вальпараисо подожгли офисы, принадлежащие старейшей в стране газете Mercurio.

AP 2019
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На этом фоне президент Чили Себастьян Пиньера заявил о заморозке повышения стоимости проезда. При этом глава государства назвал людей, вышедших на улицы, простыми преступниками. «Мы прекрасно понимаем, что [у тех, кто стоит за происходящим] есть типичное для преступной организации строение, логистика», — заявил он, призвав сограждан «объединиться в борьбе против насилия и правонарушений».

В Сантьяго и в городах Вальпараисо, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа было введено чрезвычайное положение. Танки и солдаты вышли на улицы впервые с 1990 года, когда Республика Чили распрощалась с диктатурой Аугусто Пиночета. Обычный городской шум сменился грохотом военных вертолетов, сиренами полицейских и пожарных машин.

AP 2019
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Несмотря на все усилия армии и полиции, беспорядки продолжились, демонстранты жгли автобусы и закидывали полицию камнями. В ответ в столице и ряде других городов ввели комендантский час, а чрезвычайное положение распространили на пригородные районы Сантьяго. Многие школы, банки и магазины закрылись на неопределенный срок.

20 октября президент Пиньера заявил: «Мы воюем с могущественным, неумолимым врагом, который не уважает ничего и никого и готов использовать насилие без каких-либо ограничений». Впрочем, позднее он обсудил с представителями законодательной и судебной власти пути решения конфликта и пообещал «уменьшить чрезмерное неравенство, которое сохраняется в обществе».

AP 2019
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За несколько дней беспорядков погибли не менее восьми человек. Сначала стало известно о трех жертвах пожаров в двух разграбленных супермаркетах в Сантьяго. Позднее сообщалось, что еще пять тел нашли на швейной фабрике в столичном пригороде — ее тоже сожгли демонстранты.

AP 2019
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По данным главы МВД Андреса Чадвика, пострадали в столкновениях более 60 полицейских и свыше десятка гражданских лиц. При этом сообщалось о двух мародерах, раненных полицией. Только за минувшее воскресенье произошло свыше 70 «серьезных происшествий», большая часть из которых — случаи мародерства, добавил министр.

По данным прокуратуры, за последние дни были арестованы более 1,5 тысячи человек.

Reuters
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«Мы столкнулись с серьезным ростом напряженности, которая, несомненно, организована, чтобы нанести серьезный ущерб нашей стране и жизни каждого ее гражданина», — заявил глава МВД. По его словам, на улицах чилийских городов для обеспечения порядка вышли 10,5 тысячи полицейских и военнослужащих.

Reuters
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В то же время обычные чилийцы ошеломлены происходящими бесчинствами. По словам 27-летней сотрудницы супермаркета Франциски Астудильо, политическая элита страны понятия не имела, насколько тяжела жизнь нормальных людей. Она понимает протестующих, однако желает, чтобы насилие поскорее прекратилось: «Люди идут против людей, это неправильно. Все вышло из-под контроля».

С ней согласна и другая чилийка Синтия Кордеро. Ей пришлось пройти 20 кварталов до ближайшей аптеки, а та оказалась сожжена. По ее словам, люди могут протестовать против злоупотреблений, повышения платы за проезд, плохого образования и недостойной пенсии, но не имеют права уничтожать имеющееся.

Reuters
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Аналитики отмечают, что эти беспорядки вынесли на поверхность проблемы государства: одного из самых богатых в регионе, но в то же время с крайне выраженным неравенством в обществе.

«Это не простой протест из-за повышения платы за проезд в метро, это выплеск многих лет угнетения, которое коснулось в основном беднейших слоев населения», — рассказала в беседе с Reuters студентка-антрополог Карина Сепульведа. По ее словам, закончилась иллюзия образцовой страны Чили: «Низкая заработная плата, отсутствие здравоохранения и плохие пенсии утомили людей».

Reuters
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В то же время слова президента Пиньеры о борьбе с «могущественным и неумолимым врагом» лишь подлили масла в огонь, отметила журналист латиноамериканской редакции BBC News Ванесса Бушшлютер. Так, оппозиционные политики назвали подобную реакцию жалкой и безответственной. При этом для протестующих значение этих слов оказалось куда серьезнее: они уже почувствовали безразличие со стороны правительства, а обзывание их «преступниками» лишь доказало, их заботы для президента ничтожны. В этой связи вероятность какого-либо серьезного диалога между сторонами резко снизилась, отметила Бушшлютер.

Reuters
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Чем именно закончатся беспорядки, пока непонятно. Пока же на заправках люди стоят в очередях за бензином, работа общественного транспорта до конца не восстановилась, а бронетранспортеры и вооруженные солдаты патрулируют улицы.
 

Reuters
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«Я уже переживала такое. Когда я вижу солдат на улицах, у меня по спине бегут мурашки. Это все равно, что вернуться в 1973 год», — рассказала 74-летняя Кармен Арайя. В тот год Пиночет захватил власть в Чили.

Reuters
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В то же время эксперты предупреждают, что беспорядки могут бросить тень на грядущие международные мероприятия в стране, и тогда вместо лидеров государств в Чили приедут обычные делегации.
 

Reuters
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16-17 ноября Сантьяго должен принять ежегодный саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как заявлял президент США Дональд Трамп, именно на этом форуме он может подписать соглашение по торговой сделке с председателем КНР Си Цзиньпином. А на декабрь в городе запланирована Конференция ООН по изменению климата.

В Чили, в центре Сантьяго, полиция открыла по демонстрантам огонь на поражение
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