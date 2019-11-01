США обвинили Россию в причастности к беспорядкам в Чили

На этом фоне президент Чили Себастьян Пиньера заявил о заморозке повышения стоимости проезда. При этом глава государства назвал людей, вышедших на улицы, простыми преступниками. «Мы прекрасно понимаем, что [у тех, кто стоит за происходящим] есть типичное для преступной организации строение, логистика», — заявил он, призвав сограждан «объединиться в борьбе против насилия и правонарушений».
В Сантьяго и в городах Вальпараисо, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа было введено чрезвычайное положение. Танки и солдаты вышли на улицы впервые с 1990 года, когда Республика Чили распрощалась с диктатурой Аугусто Пиночета. Обычный городской шум сменился грохотом военных вертолетов, сиренами полицейских и пожарных машин.