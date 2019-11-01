Киев потребует от Москвы репараций после завершения конфликта в Донбассе

По его словам, Киев намерен восстанавливать только подконтрольную часть Донбасса и создавать там «больше сервиса», причем с привлечением инвесторов. Министр заверил, что желание вложить деньги уже изъявили несколько крупных компаний.
Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию.
Владислав Криклийминистр инфраструктуры Украины, цитата по УНИАН
Сегодня же Киев обустраивает контрольно-пропускные пункты и обеспечивает связь с «гражданами, которые верят в успех Украины». Сумму будущих репараций министр называть не стал, отметив, что «перед разработкой плана восстановления нужно будет провести ревизию и аудит».
Ранее в октябре глава офиса президента Украины Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн — именно столько, по его словам, потребуется для реконструкции транспортной инфраструктуры, промышленных и жилых зданий.
Наиболее пострадавшими он назвал Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Из-за нежелания жителей Донбасса признавать итоги госпереворота в Киеве новые украинские власти начали военную операцию против них. В результате на юго-востоке страны образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), которые отказались подчиняться Киеву.
29 октября начался отвод сил Украины и ЛНР в Золотом. На 4 ноября намечено разведение сил в Петровском в ДНР.