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13:01 (мск), источник: Известия

Киев потребует от Москвы репараций после завершения конфликта в Донбассе

Жителям Украины не придется платить за восстановление Донбасса после урегулирования ситуации в регионе, на эти цели Киев потребует репараций от Москвы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1» 31 октября.

Источник: AP 2019

По его словам, Киев намерен восстанавливать только подконтрольную часть Донбасса и создавать там «больше сервиса», причем с привлечением инвесторов. Министр заверил, что желание вложить деньги уже изъявили несколько крупных компаний.

Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию.
Владислав Криклий
министр инфраструктуры Украины, цитата по УНИАН

Сегодня же Киев обустраивает контрольно-пропускные пункты и обеспечивает связь с «гражданами, которые верят в успех Украины». Сумму будущих репараций министр называть не стал, отметив, что «перед разработкой плана восстановления нужно будет провести ревизию и аудит».

Ранее в октябре глава офиса президента Украины Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн — именно столько, по его словам, потребуется для реконструкции транспортной инфраструктуры, промышленных и жилых зданий.

Наиболее пострадавшими он назвал Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Из-за нежелания жителей Донбасса признавать итоги госпереворота в Киеве новые украинские власти начали военную операцию против них. В результате на юго-востоке страны образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), которые отказались подчиняться Киеву.

29 октября начался отвод сил Украины и ЛНР в Золотом. На 4 ноября намечено разведение сил в Петровском в ДНР.

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