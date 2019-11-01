13:14 (мск), источник: РИА Новости
«Рособоронэкспорт» досрочно завершил поставки С-400 в Турцию
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Глава компании отметил, что все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции.
Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» Турции компания подписала в апреле 2017 года. Он стал крупнейшим экспортным соглашением Москвы со страной — членом НАТО.
Россия поставила четыре дивизиона на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.
Закупка Анкарой российской системы вызвала кризис в отношениях Турции с США.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Анкара отказалась идти на уступки.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил накануне, что С-400 подготовят к вводу в строй до весны следующего года.