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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

КАМЫШЛЫ (Сирия), 1 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция впервые отправилась в совместное с турками патрулирование на севере Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2019

КАМЫШЛЫ (Сирия), 1 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция впервые отправилась в совместное с турками патрулирование на севере Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

«Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется к востоку от Дарбасии в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября», — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Колонна из пяти российских и четырех турецких машин вышла из пункта Дарбасия в полдень. Протяженность маршрута составит 110 километров, скорость движения — 40−60 километров в час.

Как отметили в Минобороны России, в составе патруля — российские бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и бронемашины Kirpi турецкой пограничной службы. Безопасность колонны обеспечивает бронетранспортер БТР-82.

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию «Источник мира», направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.


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На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.

Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.

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