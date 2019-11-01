16:32 (мск), источник: Daily Storm
«Зеленый чебурашка»: против Зеленского запустили кампанию перед встречей с Путиным
От действий президента Украины зависит снятие санкций с России, но путь к этому долог и сложен.
Украина теряет козыри в преддверии встречи Владимира Зеленского с главами России, Франции и Германии: Дания разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2». После завершения проекта Украина лишится монополии на транзит российского газа в Европу. Рейтинг Зеленского впервые после выборов упал — на фоне отсутствия успехов по достижению мира в Донбассе. Против Зеленского развернута информационная кампания, и его пытается «взять на слабо» предшественник Петр Порошенко.
А от достижения мира на востоке Украины зависит снятие санкций с РФ.
В ноябре главы Германии, Франции, России и Украины планируют вновь обсудить конфликт в Донбассе. Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель требуют от Зеленского выполнения минских договоренностей.
Это в конечном итоге даст возможность снять санкции с России, открыть Евросоюзу доступ к огромному российскому рынку, а также записать в свои заслуги завершение единственного военного конфликта, протекающего в европейской стране. Для Европы Донбасс стал своего рода «скелетом в шкафу». Но РФ в первую очередь ждет от Украины реального разведения войск и достижения мира и лишь после этого согласится на встречу. Уже один раз обжегшись на Порошенко, который ничего не делал для завершения войны в Донбассе, Москва ждет безоговорочного выполнения обязательств Киевом.
Для России вопрос снятия экономических санкций, конечно, актуален. Но не менее важно завершение конфликта Киева и самопровозглашенных республик, населенных русскоговорящими людьми, и возвращение Украины к нейтральному статусу: страна должна остаться буфером между РФ и Западом без вступления в НАТО и ЕС.
Петр Порошенко ориентируется на американских демократов, в свою очередь втыкающих палки в колеса Дональду Трампу в его попытках примириться с Россией.
Зеленскому необходимо провести встречу с Путиным в ближайшее время — на украинского лидера давят как внутренние, так и внешнеполитические факторы. 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ее внутренних водах. Таким образом, Россия получила более выгодные условия перед переговорами. Скоро ничто не помешает ей пустить газ в Европу в обход Украины. Компания, которая строит газопровод, уже объявила сроки запуска проекта: последний квартал 2020 года. Параллельно строится и «Турецкий поток», который должен снабжать российским газом южные европейские страны. По заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, газопровод запустят до конца 2019 года.
После запуска двух новых газопроводов Киев останется без этих денег, либо получит гораздо меньше.
Текущий контракт на поставки и транзит голубого топлива из России заканчивается в этом году, а новый пока не подписан. Украинский «Нафтогаз» настаивает на заключении долгосрочного транзитного контракта на 10 лет с гарантированными объемами прокачки, а также ждет выплаты Россией 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.
При неясных экономических перспективах у Зеленского складывается непростая ситуация и с поддержкой со стороны граждан. Впервые после триумфальной победы на выборах его заоблачный рейтинг одобрения упал с 73% в сентябре до 66% в октябре, согласно опросу КМИС. Причиной падения называют отсутствие видимых шагов по достижению мира. Глава офиса украинского президента Андрей Богдан признался, что Зеленский очень негативно реагирует на критику и негатив.
«Нет капитуляции!» — под таким лозунгом после объявленного в начале октября разведения войск на Украине началась гражданская кампания.
Президент отбивается от нападок весьма вяло — увещевает и уговаривает. Он не смог сформулировать четкий план по урегулированию конфликта с ДНР и ЛНР, что вызывает негативную реакцию электората, — многие стали называть Зеленского «терпилой» за неспособность ответить на критику.
Петр Порошенко в перспективе может запустить Майдан-3. Такая угроза действительно существует. Несмотря на малочисленность акций «Нет капитуляции!», при падении рейтинга Зеленского и его неудачах во внешней политике Порошенко или другой лидер в правом политическом сегменте способны возглавить хоть и немногочисленную, но опасную для власти группу оппозиционеров.
На этом фоне симптоматично заявление лидера партии «Голос» и солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о мирном процессе в Донбассе: «Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля над границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты».
Информационная кампания против Зеленского развязана очень активная и грубая — в соцсетях его оскорбляют нецензурной лексикой. Например, депутат от Блока Петра Порошенко София Федына и блогер Маруся Зверобой опубликовали стрим, в котором заявили следующее: «Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется… Тебя
Оскорбить президента публично решил художник и националист Сергей Поярков: «Этот брехливый тупорылый сучонок решил приехать на фронт, а когда брехливый тупорылый сучонок приезжает на фронт, конечно, вести себя он не начинает как воин. Он остается брехливым тупорылым сучонком». Поярков назвал Зеленского «зеленым чебурашкой, хамовитым мальчиком Вовой».
Кампания оскорблений ставит Зеленского перед сложным выбором: или жестко реагировать, или заработать имидж слабака и «терпилы», который начнут раскручивать оппоненты. Но жесткий ответ даст им повод кричать о политических репрессиях.
В начале октября СМИ сообщили, что в населенный пункт Золотое, недалеко от зоны отведения войск, прибыли члены полка «Азов» и пообещали занять освободившиеся украинские позиции — то есть помешать отводу подразделений.
Представитель ЛНР в минской контактной группе Владислав Дейнего рассказал: «Населенный пункт Золотое расположен рядом с участком, на котором производится отвод войск. На самом участке отведения есть поля, железная дорога, зеленые насаждения и несколько домов поселка Катериновка. А то Золотое, где находятся “азовцы”, расположено в паре километров севернее участка разведения. Поэтому истерики о том, что
По поводу самого процесса разведения Дейнего заявил: «Судя по информации, которую мы получаем от мониторинговой миссии ОБСЕ, которая сейчас находится на линии соприкосновения, процесс идет, хоть и без конкретики. Украина
Российский политолог Алексей Чадаев считает, что сейчас судьба встречи в «нормандском формате» зависит от Зеленского:
Украинская сторона берет на себя обязательства, притом что в процессе есть силы, которые она не контролирует. Если она сможет обеспечить их контроль, то да, встреча может состояться.
По мнению политолога, Украина заинтересована в переговорах по газу, поскольку после решения Дании по «Северному потоку — 2» Зеленскому нужно получить хорошие условия по поставкам и транзиту топлива. Судя по его действиям, он действительно заинтересован в прекращении войны и урегулировании ситуации с Россией. В этом случае президент Украины может рассчитывать и на поддержку Москвы. Это подтверждается заявлением Донецкой народной республики о готовности к обмену пленными по формуле 52 на 85.
Россия может комуницировать с Зеленским, используя партию «Оппозиционная платформа» близкого к Путину Виктора Медведчука, который пытается монополизировать канал связи Киева с Москвой, о чем мы уже писали. И в Кремле согласны на посредничество Медведчука. Но Зеленский пытается наладить свою линию связи с руководством РФ.
В то же время в Кремле идет соперничество за «курирование» Украины: изначально этим занимался помощник президента Владислав Сурков. Кроме Суркова, как сообщается, вопросами взаимодействия с Киевом занимаются еще замглавы правительства Дмитрий Козак и
Таким образом, Владимир Зеленский оказался в весьма сложной ситуации: на него давят со всех сторон, времени не хватает, надо добиться разведения войск, Россия перестала выдавать авансы доверия и требует результата. При этом четкого плана по разрешению конфликта с Россией у Зеленского нет — из офиса президента поступают весьма противоречивые сигналы.
Сейчас ситуация на Украине близка к радикальным переменам.
Россия в этом случае так и останется под санкциями в ожидании прихода к власти на Украине президента не только с благими намерениями, но и с сильной рукой. Ждать, вероятно, придется долго.
Александр Слабиев