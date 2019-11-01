14:57 (мск), источник: ТАСС
Захарова: США незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц
ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на
«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются», — сказала она.
По ее словам, действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на
Как заявил в понедельник председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции