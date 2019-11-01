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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Кремль ответил на требование Украины по выплатам на восстановление Донбасса

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.

Источник: РИА "Новости"

Глава украинского ведомства сказал, что Россия должна выплатить «репарации» на восстановление Донбасса, однако сумму оговаривать не стал.

«Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну, где находится Донбасс. Россия, как страна, которая не является участником этого конфликта, в настоящее время делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы», — отреагировали в Кремле.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми, а также подчеркивают, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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