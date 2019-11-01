16:32 (мск), источник: РИА Новости
Кремль ответил на требование Украины по выплатам на восстановление Донбасса
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Глава украинского ведомства сказал, что Россия должна выплатить «репарации» на восстановление Донбасса, однако сумму оговаривать не стал.
«Давайте не будем
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми, а также подчеркивают, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.