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19:27 (мск), источник: Ведомости

Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США

Решение о том, сможет ли он дальше жить в Штатах, примет суд.

Источник: РИА "Новости"

Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый Билалова. По его словам, бизнесмен дал исчерпывающие ответы на все вопросы американских властей и в ближайшее время оформит все необходимые документы, чтобы остаться в США.

Информацию об освобождении Билалова подтвердил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы ICE.

Он был освобожден из-под стражи 31 октября после внесения залога. Вопрос о его депортации будет решен федеральным иммиграционным судом.
представитель иммиграционной полиции

По его словам, ICE не может рассуждать о том, какое решение примет суд.

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О задержании Билалова в США стало известно 23 октября. Его задержали в собственном доме во Флориде, недалеко от Майами, где он жил с женой и новорожденным сыном. Представитель иммиграционной полиция США пояснил «Ведомостям», что в мае 2016 г. Билалов въехал в страну как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания.

Он пояснил, что в США вопросы выдворения незаконно находящихся на территории страны иностранцев решают федеральных иммиграционные суды, которые находятся в ведении Исполнительного управления по надзору за иммиграцией (EOIR). Оно является агентством, подчиняющимся Министерству юстиции США.


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Ахмед Билалов и его брат Магомед покинули Россию в феврале 2013 г., после того как президент Владимир Путин раскритиковал темпы строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г.

Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная поляна», контролируемое братьями Билаловами.
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Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки их возведения.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, подозреваемыми по которым проходили оба брата. В основе дел лежали утверждения о нецелевом использовании денег «Курортов Северного Кавказа», где Ахмед Билалов был председателем совета директоров. Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что уголовные дела против братьев были закрыты за отсутствием состава преступления, однако в МВД эту информацию опровергли.

Ахмед Билалов в 1999—2007 гг. был депутатом Госдумы, а с октября 2011 г. по ноябрь 2012 г. — сенатором от Краснодарского края. Входил в заявочный комитет «Сочи-2014», а также до отъезда из России был членом наблюдательного совета организационного комитета Олимпиады в Сочи.

Екатерина Еременко, Максим Товкайло

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