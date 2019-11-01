19:27 (мск), источник: Ведомости
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Решение о том, сможет ли он дальше жить в Штатах, примет суд.
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый Билалова. По его словам, бизнесмен дал исчерпывающие ответы на все вопросы американских властей и в ближайшее время оформит все необходимые документы, чтобы остаться в США.
Информацию об освобождении Билалова подтвердил «Ведомостям» сотрудник
Он был освобожден
из-подстражи 31 октября после внесения залога. Вопрос о его депортации будет решен федеральным иммиграционным судом.
По его словам, ICE не может рассуждать о том, какое решение примет суд.
О задержании Билалова в США стало известно 23 октября. Его задержали в собственном доме во Флориде, недалеко от Майами, где он жил с женой и новорожденным сыном. Представитель иммиграционной полиция США пояснил «Ведомостям», что в мае 2016 г. Билалов въехал в страну как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания.
Он пояснил, что в США вопросы выдворения незаконно находящихся на территории страны иностранцев решают федеральных иммиграционные суды, которые находятся в ведении Исполнительного управления по надзору за иммиграцией (EOIR). Оно является агентством, подчиняющимся Министерству юстиции США.
Ахмед Билалов и его брат Магомед покинули Россию в феврале 2013 г., после того как президент Владимир Путин раскритиковал темпы строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г.
Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки их возведения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела, подозреваемыми по которым проходили оба брата. В основе дел лежали утверждения о нецелевом использовании денег «Курортов Северного Кавказа», где Ахмед Билалов был председателем совета директоров. Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что уголовные дела против братьев были закрыты за отсутствием состава преступления, однако в МВД эту информацию опровергли.
Ахмед Билалов в 1999—2007 гг. был депутатом Госдумы, а с октября 2011 г. по ноябрь 2012 г. — сенатором от Краснодарского края. Входил в заявочный комитет «Сочи-2014», а также до отъезда из России был членом наблюдательного совета организационного комитета Олимпиады в Сочи.
Екатерина Еременко, Максим Товкайло