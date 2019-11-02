Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке «укротителем гадюшника»

Ведущий передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24» попросил Лаврова прокомментировать американскую карикатуру, на которой Путин держит огромный клубок змей с надписью «Ближний Восток» и говорит: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».
«Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке… Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь», — заявил Лавров.
Он заверил, что в интересах России «иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток».