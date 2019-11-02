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1 ноября, источник: РИА Новости

Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке «укротителем гадюшника»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя укротителем гадюшника, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

Ведущий передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24» попросил Лаврова прокомментировать американскую карикатуру, на которой Путин держит огромный клубок змей с надписью «Ближний Восток» и говорит: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».

«Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке… Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь», — заявил Лавров.

Он заверил, что в интересах России «иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток».

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