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1 ноября, источник: ТАСС

Лавров назвал российскими ценностями правду, добро и справедливость

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Западные неолибералы понимают под своими ценностями вседозволенность, но российские ценности — добро, справедливость и правда.

Источник: AP 2019

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

«На Западе очень любят говорить о ценностях, — отметил он. — Под этими ценностями они — неолибералы и прочие — подразумевают вседозволенность, по большому счету».

«У нас ценности, наверное, впитанные еще с молоком матери и завещанные нашими предками. Это ценности суверенитета, но еще, я бы сказал, добра и справедливости, правды», — добавил Лавров.

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