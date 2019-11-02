1 ноября, источник: ТАСС
Лавров назвал российскими ценностями правду, добро и справедливость
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Западные неолибералы понимают под своими ценностями вседозволенность, но российские ценности — добро, справедливость и правда.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».
«На Западе очень любят говорить о ценностях, — отметил он. — Под этими ценностями они — неолибералы и прочие — подразумевают вседозволенность, по большому счету».
«У нас ценности, наверное, впитанные еще с молоком матери и завещанные нашими предками. Это ценности суверенитета, но еще, я бы сказал, добра и справедливости, правды», — добавил Лавров.