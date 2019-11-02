МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона

В пятницу ряд украинских СМИ сообщили, что Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о проблеме незаконной миграции, заявил, что он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара … вместо нелегальных украинских или болгарских банд».
«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — приводит слова Зеленко пресс-служба МИД в пятницу.
Пресс-секретарь отметила, что «стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран».