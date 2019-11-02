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1 ноября, источник: РИА Новости

МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно «украинских банд», заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Источник: Reuters

В пятницу ряд украинских СМИ сообщили, что Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о проблеме незаконной миграции, заявил, что он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара … вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — приводит слова Зеленко пресс-служба МИД в пятницу.

Пресс-секретарь отметила, что «стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран».

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