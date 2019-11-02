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01:17 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Нью-Йорка считает, что Трамп сменил прописку из-за налоговых вопросов

Эндрю Куомо при этом заметил, что смена прописки не освободит главу Белого дома от ответственности за операции, затрагивающие налоговые отчисления на территории штата Нью-Йорк.

Источник: AP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп был вынужден сменить место жительства, чтобы избежать необходимости раскрывать свои налоговые декларации. Слова Куомо приводит в пятницу телекомпания CNN.

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«Я предполагаю, что личные юристы сказали ему, что в случае, если он перестанет быть жителем Нью-Йорка, это поможет ему избежать необходимости раскрытия [данных о] налогах окружному прокурору Нью-Йорка, — указал губернатор штата. — Мне это видится юридической тактикой, по времени все также совпадает». При этом Куомо подчеркнул, что смена прописки не освободит Трампа от ответственности за операции, затрагивающие налоговые отчисления на территории штата Нью-Йорк.

Окружной прокурор Сайрус Вэнс добивается доступа к данным о налоговых отчислениях Трампа, ссылаясь на роль, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Адвокаты Трампа утверждают, что требования Вэнса противоречат американской конституции, ссылаясь на то, что неприемлемо проводить разбирательство, руководствуясь политическими мотивами и с целью создать помехи для работы главы государства.

В пятницу Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее газета The New York Times, со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич, сообщила о том, что Трамп поменял постоянное место жительства в связи с налоговыми вопросами. Согласно этим документам, Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания главы государства был небоскреб Trump Tower на Пятой авеню Нью-Йорка.

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