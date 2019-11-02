Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
01:46 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи.

Источник: AFP 2019

«Прекращение огня [Турции в Сирии] хорошо закрепилось. Мы сохранили [за собой] нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <…> воевала [там] тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — сказал американский лидер. «Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть», — подчеркнул далее глава администрации США.

Читайте также
Лавров назвал решение США остаться в Сирии незаконным

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. «И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами», — отметил Трамп. У него также поинтересовались, состоится ли визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, планировавшийся на 13 ноября. «Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения», — ответил Трамп, не вдаваясь в дальнейшие детали.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.


Нажмите,
чтобы включить звук

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. 1 ноября состоялось первое совместное патрулирование России и Турции у северной границы Сирии.

Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
Губернатор: Трамп сменил прописку из-за налоговых вопросов
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
«Самый богатый полковник ФСБ» вернет 6 млрд рублей и запонки
Сноуден объяснил свое нежелание общаться с российскими СМИ
Гигантские скелеты «появились» из-под земли в Мехико (фото)
Пассажирка аварийно севшего SSJ 100 рассказала о посадке
Загитова не смогла выиграть короткую программу на этапе Гран-при
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Новая Toyota RAV4 — самый крутой кроссовер или нет? Мы протестировали почти все версии, которые предлагаются в России
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
7-летняя дочь Орбакайте в салоне красоты умилила сеть Девочка отправилась в салон маникюра
Леди
Звездные красотки 50+ с бурной личной жизнью Листай нашу галерею и читай о знаменитостях, которые не боятся после 50 лет вступать в новые отношения.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь