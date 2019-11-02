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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В России оценили возможное перемирие Китая и США в торговой войне

Возможное торговое соглашение Китая и США сможет стабилизировать мировую экономику лишь в краткосрочной перспективе. Таким мнением поделился министр экономического развития России Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, Москва приветствует любое соглашение, поскольку «оно стабилизирует общую ситуацию, и ситуация перестанет ухудшаться». Однако Орешкин уверен, что мировой торговле и экономике уже был нанесен непоправимый ущерб. Он объяснил это тем, что участники экономических отношений теперь всегда исходят из негативного сценария.

Глава Минэкономразвития предсказал, что до проведения в США президентских выборов в 2020 году торговый конфликт двух держав вряд ли вновь войдет в горячую фазу. Однако существующие между действующими в Китае и США экономическими системами противоречия «настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность».

То есть это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке.
Максим Орешкин

1 ноября CNBC сообщил о достижении договоренностей между Вашингтоном и Пекином. По информации телеканала, основные вопросы по торговому соглашению были урегулированы во время телефонного разговора вице-премьера КНР Лю Хэ и главы министерства финансов США Роберта Лайтхайзера.

В тот же день стало известно, что Всемирная торговая организация (ВТО) выдала Китаю разрешение ввести пошлины на американские товары и услуги общим объемом в 3,5 миллиарда долларов в год. Право вводить пошлины предоставлено в связи с тем, что США нарушали правила ВТО, применяя некорректную методологию при антидемпинговых расследованиях в отношении Китая.

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