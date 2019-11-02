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20:28 (мск), источник: RTVi

РПЦ отказалась общаться с главой Элладской церкви из-за его позиции по Украине

Русская православная церковь (РПЦ) с 3 ноября прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви Иеронимом II, поскольку тот официально признал Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 2 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона.

Источник: РИА "Новости"

Прекращение молитвенного общения означает, что глава РПЦ патриарх Кирилл перестанет упоминать Иеронима II, когда будет совершать богослужения.

Кроме того, по решению Священного синода РПЦ, паломничество в некоторые епархии Элладской православной церкви больше не благословляется. Речь идет об Афинской, Лангадской, Верийской, Артской, Триккийской и Димитриадской епархиях, главы которых также признали ПЦУ.

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29 октября на сайте ПЦУ опубликовали заявление Иеронима, в котором он признает каноничность Православной церкви Украины. Иларион после этого сказал, что в РПЦ надеются, что другие православные церкви не последует примеру Элладской.

В октябре 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, который признал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ее в 1992 году создали сторонники независимости от Московского патриархата.

В декабре 2018 года на основе УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви создали Православную церковь Украины. В январе 2019 года Вселенский патриарх Константинополя Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии ПЦУ (независимости от других церквей).

РПЦ выступала против создания независимой церкви в Украине, где существует Украинская православная церковь Московского патриархата. Глава РПЦ назвал сторонников независимой украинской церкви раскольниками.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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