РПЦ отказалась общаться с главой Элладской церкви из-за его позиции по Украине

Прекращение молитвенного общения означает, что глава РПЦ патриарх Кирилл перестанет упоминать Иеронима II, когда будет совершать богослужения.
Кроме того, по решению Священного синода РПЦ, паломничество в некоторые епархии Элладской православной церкви больше не благословляется. Речь идет об Афинской, Лангадской, Верийской, Артской, Триккийской и Димитриадской епархиях, главы которых также признали ПЦУ.
29 октября на сайте ПЦУ опубликовали заявление Иеронима, в котором он признает каноничность Православной церкви Украины. Иларион после этого сказал, что в РПЦ надеются, что другие православные церкви не последует примеру Элладской.
В октябре 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, который признал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ее в 1992 году создали сторонники независимости от Московского патриархата.
В декабре 2018 года на основе УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви создали Православную церковь Украины. В январе 2019 года Вселенский патриарх Константинополя Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии ПЦУ (независимости от других церквей).
РПЦ выступала против создания независимой церкви в Украине, где существует Украинская православная церковь Московского патриархата. Глава РПЦ назвал сторонников независимой украинской церкви раскольниками.