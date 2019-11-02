Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

«То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — ответил Киселев на вопрос о том, куда уехал Бабченко.
Других подробностей он не привел.
5 мая СМИ сообщали, что Бабченко покинул Украину после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента.
По данным источников «Федерального агенства новостей», сейчас журналист находится в Норвегии. Собеседники издания считают, что журналист, вероятно, прорабатывает вопрос о получении политического убежища, которое ему может понадобиться в случае начала преследования со стороны новых украинских властей.
29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и представители украинской власти. На следующий день стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась инсценировкой. Мировое сообщество осудило действия Киева, устроившего «цирк».