06:16 (мск), источник: Lenta.Ru
Поклонская указала на виновных в проблемах Украины
Проблемы на Украине стали возможны
«Поиск чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны являлся прерогативой предыдущей администрации президента Украины. Может, они (виновные в этом конфликте) и скинутся на восстановление?», — написала российский депутат.
В то же время Поклонская выразила надежду, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его команда будут «действовать в интересах страны». Она также отметила, что обе страны заинтересованы в нормализации отношений.
Ранее Наталья Поклонская высказалась о конфликте в Донбассе. По ее мнению, Украина начинает осознавать, что в регионе ей противостоит не Россия, а ультраправые группировки.