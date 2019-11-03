Байден считает, что политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке

06:34 (мск), источник: ТАСС
Байдена, который входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, попросили прокомментировать отвод американских войск с
«Я не считаю, что у него [Трампа] есть внешнеполитический курс вообще. Позиции России в регионе укрепляются, позиции [президента Сирии Башара] Асада укрепляются», — ответил бывший
«Все перевернуто вверх дном теперь», — полагает Байден. «Он [Трамп], по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — прим. ТАСС)», — добавил он.
Как заявил на прошлой неделе председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции
В Минообороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.
9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на