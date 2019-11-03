На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с Россией

По его словам, отмены акциза на авиатопливо и НДС на внутренние рейсы недостаточно для роста украинской авиаотрасли. Помочь может только восстановление авиасообщения между Украиной и РФ, включая авиатранзит.
Белашко отметил, что облет российской территории и акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку». Например, рейс Киев-Алматы обходится в $10 тыс. Кроме того, это существенно увеличивает время полета.
Выживание отрасли, по его мнению, может обеспечить компенсация стоимости облета авансом, но развития украинская гражданская авиация не увидит.
«В общем, если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий», — написал эксперт в Facebook.
Белашко заверил, что в противном случае Украина столкнется с отменой рейсов и закрытием маршрутов, сокращением персонала, уменьшением налоговых поступлений, ухудшением логистического климата.
Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.
11 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует. По его словам, из-за этого банкротятся украинские компании.