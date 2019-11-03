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11:25 (мск), источник: ТАСС

Reuters: правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус Венесуэлы из страны

ТАСС, 3 ноября. Сальвадор высылает всех дипломатов Венесуэлы и предоставляет им 48 часов, чтобы покинуть территорию страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Сальвадора.

Источник: Reuters

По данным агентства, руководство страны подчеркивает, что не признает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и считает лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства до тех пор, пока в Венесуэле не пройдут свободные президентские выборы. Решение о выдворении дипкорпуса соответствует позиции Сальвадора по этому вопросу, отмечается в заявлении.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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