Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной

14:43 (мск), источник: РИА Новости
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала
Проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг провёл в Калининградской области президент России Владимир Путин. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
Так, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела.
«Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — заявила Скворцова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии.
«Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», — сказал Силуанов в интервью программе.
Читайте также