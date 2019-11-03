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14:43 (мск), источник: РИА Новости

Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала вице-премьер.

Проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг провёл в Калининградской области президент России Владимир Путин. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.

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Так, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела.

«Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — заявила Скворцова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии.

«Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», — сказал Силуанов в интервью программе.

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