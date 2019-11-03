Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладовТолько за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
16«Все вышло из-под контроля»
17:41 (мск), источник: Известия

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Более 3 тысяч мирных жителей Донбасса погибли в ходе вооруженного конфликта в регионе. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщается в Twitter Организации объединенных наций (ООН).

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Убиты более 3330 мирных граждан», — говорится в посте. По данным организации, ранения получили около 9 тыс. человек.

Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.

16 октября 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матио привел статистику небоевых потерь в стране. Согласно ей, около 900 военнослужащих погибли на Украине с начала конфликта в Донбассе в 2014 году в результате небоевых потерь — самоубийств или умышленных убийств.

Читайте также
Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

По его словам, причинами таких потерь являются посттравматические расстройства и то, что «человеческая психика не справляется с последствиями войны».

В мае прошлого года сообщалось, что более 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе с начала военной операции Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, после того как отказались признавать новую власть в стране. В ответ украинская армия начала против них антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее название на «операцию объединенных сил».

Активисты в Киеве выступили против разведения сил в Донбассе
Во время загрузки произошла ошибка.
30 октября© Ньюстюб
 Стоит отчаливаться: чем круизы по рекам России привлекают туристов
Прорыв на Запад: что делали российские подводники в Атлантике
Архиепископия Западной Европы присоединилась к РПЦ
Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке
Вывезший детей из Швеции россиянин рассказал о состоянии детей
Скончалась французская актриса и певица Мари Лафоре
Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре
Воссоздано лицо женщины-викинга
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Новая Toyota RAV4 — самый крутой кроссовер или нет? Мы протестировали почти все версии, которые предлагаются в России
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
Жена Кеосаяна впервые показала его фото с новорожденной дочкой Режиссер выглядит очень счастливым с ребенком на руках
Леди
Алла Пугачева: «Теперь я выступлю лет в восемьдесят» Певица сделала громкое заявление на концерте в Минске.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь