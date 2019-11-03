ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

«Убиты более 3330 мирных граждан», — говорится в посте. По данным организации, ранения получили около 9 тыс. человек.
Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.
16 октября 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матио привел статистику небоевых потерь в стране. Согласно ей, около 900 военнослужащих погибли на Украине с начала конфликта в Донбассе в 2014 году в результате небоевых потерь — самоубийств или умышленных убийств.
По его словам, причинами таких потерь являются посттравматические расстройства и то, что «человеческая психика не справляется с последствиями войны».
В мае прошлого года сообщалось, что более 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе с начала военной операции Киева.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, после того как отказались признавать новую власть в стране. В ответ украинская армия начала против них антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее название на «операцию объединенных сил».
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