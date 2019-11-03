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22:11 (мск), источник: Интерфакс

Песков посетовал на неспособность российской системы здравоохранения регулировать себя

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Система здравоохранения в России неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Источник: Агентство «Москва»

Он заявил, что до 2008 года в результате нацпроекта был сделан прорыв в медицине, начальном звене.

«Прошло больше десяти лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что система, по всей видимости, просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

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Песков отметил, что в ходе обсуждения вопросов здравоохранения на президиуме Госсовета в Калининграде участники опирались на те значительные средства, которые уже выделены в бюджете на эти цели.

«У государства есть деньги, и они будут тратиться, и разговор идет о том, насколько эффективней их можно и нужно потратить», — заверил пресс-секретарь президента.

Говоря о материальном оснащении медицины в России, Песков заметил, что проблемы заключаются не только в этом.

«Проблем много, потому что закупают современно оборудование, его нужно опять закупить, но, чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить, но как стимулировать желание врача поехать в сельскую местность или поехать в отдаленный регион и там работать?» — сказал он.

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