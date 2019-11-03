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21:27 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» не требовала согласия Дании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Согласование строительства газопровода «Северный поток — 2» не являлось жизненно важным для реализации проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: Nord Stream 2

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», — сказал он.

Песков указал, что «Северный поток-2» — выгодный для европейских стран коммерческий проект, который «способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу». «Это не какой-то энергетический аркан на шее у Европы», — добавил он.

Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 30 октября разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

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