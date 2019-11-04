07:54 (мск), источник: Известия
Китайский пузырь: долг Поднебесной к ВВП достиг 160%
Если регуляторы не примут меры, может начаться мировой финансовый кризис.
В Китае надувается кредитный пузырь. Объем накопленной задолженности этой страны составил 160% ВВП, говорится в исследовании РЭУ имени Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Банковские аналитики оценивают его размер еще больше — в 253−300% от валового продукта КНР. Эксперты указывают, что если кредитный пузырь Поднебесной лопнет, Россия пострадает довольно сильно. Дело в том, что ЦБ за год увеличил долю золотовалютных резервов в юанях в три раза — до 14,2%.
Объем накопленной задолженности в Китае превысил 160% внутреннего валового продукта, говорится в исследовании РЭУ имени Плеханова. На этом уровне находилась закредитованность в странах PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания) в 2009 году. От китайского ЦБ потребуются решительные меры по купированию вопроса проблемных долгов, считают экономисты. По их мнению, чтобы его разрешить, нужно уменьшить ключевую ставку. Впрочем, 20 октября Народный банк Китая оставил ее неизменной на уровне 4,2% против ожидаемого аналитиками снижения на 0,5 процентного пункта.
Одновременно с этим Банк России снизил вложения в казначейские облигации США. По данным американского минфина, по состоянию на август 2019 года РФ держит в бумагах Штатов всего $9,3 млрд. На 11 октября объем всех золотовалютных резервов Банка России равнялся $535,4 млрд.
В ЦБ не смогли оперативно ответить на вопросы «Известий» о рисках китайского кредитного пузыря, а также о причинах роста вложений в юань.
По данным МВФ от 15 октября 2019 года, номинальный ВВП Китая равен $14,140 трлн. Это значит, что долг Поднебесной больше на $1,181 трлн, чем валовый продукт США (свыше $20 трлн). При этом в торговой войне Поднебесной и Америки сохраняется неопределенность.
Торговый оборот России и Китая в 2018 году равнялся $108,28 млрд. Больше только с ЕС — $294,16 млрд. При этом за
Эксперты считают главной угрозой мировой стабильности торговое противостояние между ведущими экономиками мира.
— По нашим подсчетам, в Китае внутренний долг корпоративных заемщиков и провинций составляет 300% ВВП, — оценила ситуацию по просьбе «Известий» руководитель аналитических проектов агентства «Эксперт РА» Вита Спивак.
По ее словам, для глобальной экономики выше риски от торговой войны между Поднебесной и США, чем от высокой закредитованности Китая. Однако конфликт между ними может негативно влиять на пузырь.
По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, быстрое разрешение торгового конфликта между Китаем и США маловероятно. Негативные тенденции и охлаждение мировой торговли, скорее всего, приведут к кризису в некоторых развитых странах в 2020—2021 годах.
Китайский долг за 10 лет увеличился в два раза — до 253%, оценил для «Известий» масштаб проблемы главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его прогнозам, если мировая экономика продолжит замедление, в том числе за счет усиления взаимного противостояния Вашингтона и Пекина, то в перспективе
Это станет для мировых рынков полноценным кризисом, уверен Антон Покатович. Падение глобального спроса обвалит цены на биржах всех стран.
Впрочем, в третьем квартале экономика Китая и так показала самый низкий результат за последние годы. Она выросла на 6%, что для ВВП Поднебесной довольно мало.
Китай — второй торговый партнер по обороту для России, поэтому любые проблемы в его экономике отразятся на нашей стране, пояснил Дмитрий Куликов. По его словам, если лопнет пузырь, то резервы ЦБ в юане исчезнут — реализуется валютный риск. Это будет чувствительно и для всех остальных крупных торговых партнеров Пекина. Например, стран Евросоюза.
В обозримой перспективе регуляторам Китая придется использовать положительный опыт развитых стран, чтобы купировать большой объем долгов, считают аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова. В других развивающихся государствах за последние пять лет динамика долговой нагрузки по отношению к ВВП не имеет такого выраженного тренда. Примерно половину от величины ВВП составляют кредиты реальному сектору экономики и населению в России, Саудовской Аравии и Индии, около 60% — в Турции и Бразилии. Ожидать надувания новых кредитных пузырей в частном секторе можно только на периферии мировой экономики, например в Африке, уверены эксперты РЭУ.