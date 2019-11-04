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13:01 (мск), источник: Известия

Соперница Трампа обвинила его в желании украсть нефть у Сирии

Сенатор Демократической партии США от штата Гавайи Тулси Габбард, которая планирует баллотироваться в президенты в 2020 году, обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в намерении захватить сирийские нефтяные месторождения.

Источник: Reuters

Трамп изменил планы, заявила она в эфире Fox News. Если раньше он выступал за возвращение американских солдат из Сирии на родину, то теперь хочет оставить их там. По словам Габбард, это делается не для борьбы с боевиками, а для охраны месторождений, которые принадлежат не США, а сирийскому народу.

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«Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую не надо было и начинать и которую нужно прекратить немедленно», — цитирует ее Федеральное агентство новостей.

1 ноября Трамп открыто заявил, что США не имеют желания патрулировать границы Сирии, но хотят сохранить контроль над ее нефтяными ресурсами.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия военных США в отношении месторождений нефти на северо-востоке Сирии незаконны. По ее словам, «цивилизованное государство, бесконечно заявляющее о своей приверженности неким демократическим ценностям», не может «выкачивать нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая свою преступную деятельность некими предлогами борьбы.

Военные США охраняют нефть в Сирии
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