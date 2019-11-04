Соперница Трампа обвинила его в желании украсть нефть у Сирии

Трамп изменил планы, заявила она в эфире Fox News. Если раньше он выступал за возвращение американских солдат из Сирии на родину, то теперь хочет оставить их там. По словам Габбард, это делается не для борьбы с боевиками, а для охраны месторождений, которые принадлежат не США, а сирийскому народу.
«Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую не надо было и начинать и которую нужно прекратить немедленно», — цитирует ее Федеральное агентство новостей.
1 ноября Трамп открыто заявил, что США не имеют желания патрулировать границы Сирии, но хотят сохранить контроль над ее нефтяными ресурсами.
Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия военных США в отношении месторождений нефти на северо-востоке Сирии незаконны. По ее словам, «цивилизованное государство, бесконечно заявляющее о своей приверженности неким демократическим ценностям», не может «выкачивать нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая свою преступную деятельность некими предлогами борьбы.