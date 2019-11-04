10:33 (мск), источник: РИА Новости
Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не пришли на саммит с США
БАНГКОК, 4 ноя — РИА Новости. Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств
На заседании присутствовали члены только трех делегаций:
Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и
По словам региональных наблюдателей, это нетипичное для Соединенных Штатов понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН.
Между тем в соседнем с мероприятиями АСЕАН зале
Главой американской делегации выступает министр торговли Уилбур Росс, заявивший на открытии, что среди примерно одной тысячи участников мероприятия — 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.