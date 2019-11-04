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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не пришли на саммит с США

БАНГКОК, 4 ноя — РИА Новости. Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на саммит с США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в Америке для «особого саммита».

Источник: РИА "Новости"

На заседании присутствовали члены только трех делегаций: премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса. Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — были представлены министрами иностранных дел.

Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящие 2—4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря. В качестве главы американской делегации прибыл советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

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По словам региональных наблюдателей, это нетипичное для Соединенных Штатов понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН.

Между тем в соседнем с мероприятиями АСЕАН зале спортивно-выставочного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока проходит Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный Вашингтоном вместе с деловым советом АСЕАН — США и американской торговой палатой.

Главой американской делегации выступает министр торговли Уилбур Росс, заявивший на открытии, что среди примерно одной тысячи участников мероприятия — 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.

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