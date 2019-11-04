14:16 (мск), источник: ТАСС
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
После возложения цветов президент побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии, которая по традиции проводится в День народного единства.
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии, которая по традиции проводится в День народного единства, также принимают участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.
Вместе с президентом в церемонии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ
Кроме того, в церемонии участвовали члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций.
После возложения цветов Путин побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии.
Праздник Дня народного единства
День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году — ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598−1613 годы). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.
После освобождения Москвы с 1613 года этот день отмечался как
В настоящее время в День народного единства в российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции и пр. Президент РФ в этот день вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией.