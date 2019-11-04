Медведев заявил, что интернет в России в разы дешевле, чем в США и Японии

«Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте — то есть, по сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми», — отметил председатель правительства РФ.
Он перечислил и другие показатели, которых добилась Россия: «Мы активно развиваем инфраструктуру связи — свыше 85% населения нашей страны пользуется возможностями, связанными с мобильным интернетом, и приблизительно 70% взрослых россиян это делают каждый день. У нас весьма доступный безлимитный трафик среди развитых государств — по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 [раз] дешевле, чем в США и в 17 — чем в Республике Корея».
«Главное для нас — создавать такие технологии, которые будут работать на благо людей, делать их жизнь комфортной, экономить их время», — заверил глава кабмина РФ, отметив, что на это направлены усилия властей страны.
«Российские технологии должны прийти и в государственное управление на основе цифры. Отдельное внимание, конечно, уделяем кибербезопасности», — продолжил глава кабмина. Он подчеркнул, что в РФ «очень сильные школы математики, физики, информационных технологий». «За российских специалистов бьются такие IT-гиганты как Google, Apple, Huawei. Конечно, это тоже дает определенные результаты», — констатировал Медведев.
Однако, продолжил он, России, как и другим странам, «есть, над чем работать». Он напомнил, что с 2017 года в стране действует национальная программа «Цифровая экономика», в рамках реализации которой устраняется цифровое неравенство между разными частями РФ, формируется доступная информационная инфраструктура, готовятся кадры.