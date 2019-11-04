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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство «Укринформ».

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Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли, поэтому попросил Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать.

«Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — отметил он.

По его словам, после получения украинская сторона намерена осмотреть их. Пристайко подчеркнул, что Киев планирует выяснить, «была ли связана задержка с возвращением кораблей с тем, что их ремонтировали с целью сокрытия следов обстрелов».

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Инцидент в Керченском проливе

В конце ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны вместе с экипажем и двумя сотрудниками ВСУ, находившимися на борту.

Нарушивших границу военных 7 сентября Москва передала Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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