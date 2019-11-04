19:45 (мск), источник: РИА Новости
В Минске объяснили слова Лукашенко о «чужих войнах»
МИНСК, 4 ноя — РИА Новости.
Ранее белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству «Хабар», воспоминая о многочисленных войнах, затронувших Белоруссию, заявил, что «это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули».
Российский
По словам Эйсмонт, Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о «чужих войнах».
«Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути», — заявила РИА Новости
Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает «все эти войны — не наши войны».
«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», — сказала собеседница агентства.
По ее мнению, если
«Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», — сказала
Она призвала Москву и Минск решать эти вопросу, а не вспоминать «седые времена».
Эйсмонт подчеркнула, что «главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему?» «С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, — приезжайте в Беларусь! Просто