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19:45 (мск), источник: РИА Новости

В Минске объяснили слова Лукашенко о «чужих войнах»

МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о «не наших войнах» были вырваны из контекста.

Источник: РИА Новости

Ранее белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству «Хабар», воспоминая о многочисленных войнах, затронувших Белоруссию, заявил, что «это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули».

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное высказывание странным. Глава правительства подчеркнул, что недопустимо бросать тень на подвиг предков — героев, защищавших родину. «Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», — сказал Медведев.

По словам Эйсмонт, Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о «чужих войнах».

«Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути», — заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии.


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Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает «все эти войны — не наши войны».

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», — сказала собеседница агентства.

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По ее мнению, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды». Эйсмонт также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.

«Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», — сказала пресс-секретарь лидера Белоруссии.

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросу, а не вспоминать «седые времена».

Эйсмонт подчеркнула, что «главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему?» «С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, — приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это — вопрос пока риторический», — заключила она.

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