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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин присвоил звания шестнадцати сотрудникам МВД

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора, еще двое получили погоны генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Звания генерал-майора полиции получили девять человек — Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов.

Звания генерал-майоров внутренней службы присвоены Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву.

Два человека получили звания генерал-майоров юстиции — Александр Вохмянин и Михаил Зеленский.

Также указом президента звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну.

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