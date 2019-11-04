Путин присвоил звания шестнадцати сотрудникам МВД

Звания генерал-майора полиции получили девять человек — Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов.
Звания генерал-майоров внутренней службы присвоены Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву.
Два человека получили звания генерал-майоров юстиции — Александр Вохмянин и Михаил Зеленский.
Также указом президента звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну.