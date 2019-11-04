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20:44 (мск), источник: РИА Новости

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета, следует из документа на интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

В частности, посты покинули главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Игорь Трифонов, глава управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, а также руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СК генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев.

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Кроме того, президент уволил первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александра Мельникова, которого ранее арестовали по обвинению в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

Должностей также лишились замначальника Главного управления МЧС по Москве генерал-майор Сергей Журавлев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, начальник Главного управления МЧС по Кировской области генерал-майор Михаил Лихачев, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев и начальник Управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов.

При этом президент присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД.

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