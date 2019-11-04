20:44 (мск), источник: РИА Новости
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета, следует из документа на
В частности, посты покинули главный инспектор МВД
Кроме того, президент уволил первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александра Мельникова, которого ранее арестовали по обвинению в мошенничестве на 100 миллионов рублей.
Должностей также лишились замначальника Главного управления МЧС по Москве
При этом президент присвоил звания