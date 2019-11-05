13:30 (мск), источник: РИА Новости
США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu
АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контингент будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке арабской республики.
По данным местных источников агентства, американские военные готовятся к формированию баз в районе населенного пункта Сур, задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250−300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.
Вслед за сокращением своего присутствия на севере Сирии в связи с началом турецкой операции «Источник мира» Вашингтон начал увеличивать объемы военных поставок в
США используют территорию крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Омар» в качестве базы, а кроме того, имеют базы в трех других районах
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что нефтеносные районы на