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13:30 (мск), источник: РИА Новости

США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu

АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает Anadolu.

Источник: AP 2019

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контингент будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке арабской республики.

По данным местных источников агентства, американские военные готовятся к формированию баз в районе населенного пункта Сур, задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250−300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

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Вслед за сокращением своего присутствия на севере Сирии в связи с началом турецкой операции «Источник мира» Вашингтон начал увеличивать объемы военных поставок в Дейр-эз-Зор. На минувшей неделе в провинцию направили американский конвой из 170 транспортных средств. Это стало наиболее крупной за последний период переброской военных и техники Соединенных Штатов из Ирака в Сирию.

США используют территорию крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Омар» в качестве базы, а кроме того, имеют базы в трех других районах Дейр-эз-Зора.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке страны должны контролироваться правительством Башара Асада. В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.

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