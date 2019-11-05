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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает во вторник, 5 ноября, РИА Новости.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в октябре 2019 года, имя вице-премьера России Захарова не уточнила.

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Об этом дипломат рассказала, комментируя отказ Таллина без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна «Академик Примаков». Захарова отметила, что за последнее время это уже третий случай. По словам официального представителя МИД России, подобные действия эстонских властей вызывают у Москвы недоумение.

«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — резюмировала она.

17 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин должен присоединиться к числу государств, которые ведут диалог с Россией напрямую и без посредников. По ее мнению, благодаря достижению такой самостоятельности союзники и партнеры Эстонии начнут обсуждать с Таллином, «что делать вместе с русскими или Россией, куда мы движемся». В противном же случае прибалтийская республика окажется в ситуации, когда с ее мнением не будут считаться, потому что там «не знают и не понимают» Россию.

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