Конгресс опубликовал показания бывшего посла США в Украине: главное

«С каждым новым интервью мы узнаем все больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в своих личных политических интересах», — говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по разведке, международным делам и регламенту. По их мнению, общество имеет право изучить доказательства, которые собирают по делу об импичменте Трампу.
Йованович дала показания 11 октября. Вот главное из ее выступления:
В сентябре Палата представителей запустила против Трампа процедуру импичмента. Президента подозревают в злоупотреблении властью. Он якобы пытался добиться от Зеленского возобновления расследования против сына Джо Байдена Хантера в обмен на военную помощь. Бывшего вице-президента Джо Байдена считают одним из главных конкурентов Трампа на выборах в 2020 году.
Йованович ушла с поста посла США в Украине в мае 2019 года. Wall Street Journal писал, что Трамп отозвал ее из-за жалоб, в частности, от Джулиани, который работал с властями Украины по внедипломатическим каналам. По данным издания, Йованович мешала ему убедить Киев начать расследование против Байдена.