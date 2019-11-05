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13:12 (мск), источник: RTVi

Конгресс опубликовал показания бывшего посла США в Украине: главное

Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса 4 ноября опубликовал расшифровку показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которая выступила перед парламентариями по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Главное, что рассказала дипломат, — в материале RTVI.

Источник: Reuters

«С каждым новым интервью мы узнаем все больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в своих личных политических интересах», — говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по разведке, международным делам и регламенту. По их мнению, общество имеет право изучить доказательства, которые собирают по делу об импичменте Трампу.

Йованович дала показания 11 октября. Вот главное из ее выступления:

  • Йованович впервые узнала о неофициальных контактах личного адвоката Трампа Руди Джулиани и бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко в ноябре-декабре 2018 года от людей из украинского правительства. По ее словам, они обсуждали возможность «навредить» послу, что, как считает Йованович, означало отправить ее в отставку.
  • Джулиани, по словам Йованович, был заинтересован в расследовании против Хантера Байдена и компании Burisma, чтобы найти информацию, которая может повлиять на президентскую гонку в 2020 году. Но тогда посол не до конца понимала, что происходит.
  • Луценко стал распространять сведения, порочащие репутацию Йованович. Например, он рассказал, что посол передала ему список имен, против которых не нужно проводить расследование. Йованович это отрицает.

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  • Бывший посол, по ее словам, делилась опасениями о роли Джулиани в украинских делах с высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента. Они не пресекли его работу, поскольку «чувствовали, что не могут этого сделать», полагает Йованович.
  • Йованович почувствовала, что влиятельные люди в Вашингтоне хотят ее отставки. Она спросила совета у посла США в ЕС Гордона Сондленда. Тот рекомендовал ей написать в твиттере слова поддержки Трампу, но она отказалась.
  • В апреле 2019 года Йованович сказали, что в Госдепартаменте и Белом доме «нервничают» из-за ситуации с ней, и посоветовали возвращаться в Вашингтон первым же рейсом. Причин этого решения не объяснили.
  • В Вашингтоне Йованович узнала, что Трамп хотел отозвать ее еще летом 2018 года, но госсекретарь Майк Помпео защищал посла. По словам заместителя госсекретаря Джона Салливана, президент перестал доверять Йованович, но не объяснил причин. Бывший посол полагает, что на решение Трампа повлияли люди, чьим интересам в Украине она мешала.

В сентябре Палата представителей запустила против Трампа процедуру импичмента. Президента подозревают в злоупотреблении властью. Он якобы пытался добиться от Зеленского возобновления расследования против сына Джо Байдена Хантера в обмен на военную помощь. Бывшего вице-президента Джо Байдена считают одним из главных конкурентов Трампа на выборах в 2020 году.

Йованович ушла с поста посла США в Украине в мае 2019 года. Wall Street Journal писал, что Трамп отозвал ее из-за жалоб, в частности, от Джулиани, который работал с властями Украины по внедипломатическим каналам. По данным издания, Йованович мешала ему убедить Киев начать расследование против Байдена.

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