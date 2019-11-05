16:24 (мск), источник: ТАСС
Путин: «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен войной, объявленной русскому языку «пещерными русофобами» в некоторых странах.
«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — констатировал глава государства на заседании Совета по русскому языку.
Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.
По его мнению, за такой политикой «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память». «На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы», — уверен президент.
Путин призвал не называть русский язык оружием, чтобы с ним не боролись как с оружием. «Давайте не будем употреблять таких слов. В этом есть смысл — не употреблять их, потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений. Да, это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно», — сказал он, комментируя на заседании реплику своего советника Владимира Толстого о том, что русский язык — это мощное оружие.
Путин указал, что влияние той или иной страны в мире определяется не оружием, а экономикой, а оружие, культура, образование, наука являются производными от экономики.
Все это очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой.
Путин не согласился со словами еще одного участника заседания о том, что законы рынка ведут к вытеснению языков.
Не ведут, наоборот. Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что это было целесообразно и выгодно в непримитивном смысле этого слова знать русский язык — главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера.
А после распада СССР, отметил Путин, интерес к русскому языку стал затухать, «и это затухание искусственно подогревается, потому что Россию побаиваются до сих пор».
Президент поставил две задачи по сохранению русского языка в мире. Первой он назвал необходимость «обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым — глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения». «Вторая [задача] — реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом, в информационной, образовательной, в гуманитарной сферах», — сказал глава государства.
Он отметил, что «в последние годы по этим направлениям достаточно много сделано». «Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества», — привел примеры Путин. Он также напомнил, что утверждены концепция преподавания русского языка и литературы в России и концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом.
По оценке президента, «темы, которые связаны с русским языком, с государственным языком для России относятся к наиболее важным темам как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в работе, в творчестве, в общении». «Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия, но главной была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой