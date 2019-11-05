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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.

Источник: МИД РФ

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел, до этого занимал должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене и руководил Четвертым департаментом стран СНГ в МИД.

Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел, до этого занимал должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене и руководил Четвертым департаментом стран СНГ в МИД. Кроме того, работал в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии.

Ранее в интервью РИА Новости Келин заявил, что никаких контактов Москвы с Лондоном на высоком уровне в ближайшее время не планируется.

По его словам, Россия изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях ее выхода из Евросоюза и не исключает, что придется перезаключать ряд договоров в случае жесткого Brexit.

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