Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
22Великая депрессия
16«Все вышло из-под контроля»
19:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Германии в письме Горбачеву указал на «возросшее отчуждение» между Россией и Европой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором указал на «возросшее отчуждение» в отношениях между Россией и Германией и Европой в целом.

Источник: AP 2019

Письмо было приурочено к празднованию 30-летия падения Берлинской стены. Его передал Горбачеву бывший президент ФРГ Кристиан Вульф на встрече в «Горбачев-фонде». Документ опубликован на сайте представительства Германии в России.

«Оглядываясь назад, я полностью осознаю, что далеко не все надежды тех дней осуществились. Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность — не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества», — говорится в послании.

Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР за участие в разрушении границ. По словам президента, в Германии не забыли и всегда будут глубоко признательны за это.

Ранее бывший президент СССР предостерег Россию и страны Запада от строительства новых — реальных или незримых — стен. Он также выразил обеспокоенность отсутствием диалога между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию.

Напомним, 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена, которая разделяла ФРГ и ГДР. Стена была построена в 1961 году и стала символом холодной войны.

Справка
На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров

О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

Читайте также
Жители Берлина вспоминают падение Берлинской стены
Во время загрузки произошла ошибка.
31 октября© Ньюстюб
 Главу McDonald's уволили из-за романа с сотрудницей
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд
Жена миллиардера из России поселилась на дорогой улице Нью-Йорка
Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны ради экономии
В российском регионе хотят открыть охоту на кошек и собак
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов дважды за 18 месяцев
Со дна Балтики подняли 900 бутылок коньяка, затонувших век назад
Дрейфовавшая в море туристка выжила благодаря леденцам
Здоровье
Можно ли есть яйца с трещиной АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Новинка Apple потрясла рынок. Подробности Самая странная новинка Apple
Авто
У «Тойоты» появился кроссовер «за миллион рублей» Новый компактный Toyota Raize оказался близнецом Daihatsu Rocky, однако для зарубежных рынков Toyota готовит другую версию
Кино
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов Алла продемонстрировала навыки владения восточными единоборствами и спела вместе с отцом
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
36-летнюю Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью (фото) Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Екатерина Климова восхитила сеть «бесконечными» ногами Актриса опубликовала фото из отпуска.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь