19:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент Германии в письме Горбачеву указал на «возросшее отчуждение» между Россией и Европой
Президент Германии
Письмо было приурочено к празднованию 30-летия падения Берлинской стены. Его передал Горбачеву бывший президент ФРГ Кристиан Вульф на встрече в «Горбачев-фонде». Документ опубликован на сайте представительства Германии в России.
«Оглядываясь назад, я полностью осознаю, что далеко не все надежды тех дней осуществились. Особенно больно видеть нынешнее состояние
Ранее бывший президент СССР предостерег Россию и страны Запада от строительства новых — реальных или незримых — стен. Он также выразил обеспокоенность отсутствием диалога между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию.
Напомним, 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена, которая разделяла ФРГ и ГДР. Стена была построена в 1961 году и стала символом холодной войны.