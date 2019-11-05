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19:25 (мск), источник: Интерфакс

Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны ради экономии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) значительно обременят бюджет, выходом из этого положения может стать применение против беспилотников оружия и боевой техники, считает замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.

Источник: AP 2019

«Ни для кого не секрет, что в настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру, она колеблется от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти», — сказал Борукаев во вторник в ходе «круглого стола» в Госдуме.

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Кроме того, отметил замдиректора Росгвардии, техническое совершенствование БПЛА будет постоянно повышать стоимость средств борьбы с ними. В связи с этим Борукаев предложил разрешить применение оружия и боевой техники, чтобы не обременять бюджет.

По его словам, применение оружия сейчас особенно актуально против беспилотных летательных аппаратов, которые не восприимчивы к подавлению или преобразованию сигналов дистанционного управления.

«Они управляются программой, и это мы уже на площадке массовых мероприятий, при защите важных гособъектов такие БПЛА встречаем. Он идет по программе, у него нет управления внешним пилотом, и кроме как оружием и боевой техникой его полет не пресечь», — рассказал представитель Росгвардии.

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